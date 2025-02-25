В Красновишерске возбуждено уголовное после нападения собак на пожилую женщину

Чердынским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) по факту нападения стаи собак на пожилую женщину. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, такое процессуальное решение принято по указанию руководителя управления Дениса Головкина. Установлено, что 24 февраля 2025 года стая безнадзорных собак напала на местную жительницу. Пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Следователями проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы, производятся иные следственные и процессуальные действия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Проверку обстоятельств проводят и органы прокуратуры Пермского края, сообщает телеграм-канал надзорного органа. Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства в сфере обращения с животными без владельцев. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры реагирования.