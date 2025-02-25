В Крыму запускают программы реабилитации участников СВО и их семей
В Республике Крым разработали программу «Возрождение», которая направлена на комплексную реабилитацию участников СВО, получивших инвалидность. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Трехнедельная программа стартует 31 мая.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
«В рамках программы бойцы получат всестороннюю помощь и поддержку для физической реабилитации и социальной адаптации»,— написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что для членов семей погибших воинов предусмотрена отдельная программа, направленная на оказание помощи тем, кто потерял своих близких. Она начнется 10 марта и продлится 14 дней.
Ранее власти Крыма подняли единовременную выплату для военнослужащих-контрактников, участвующих в СВО, до полумиллиона рублей.