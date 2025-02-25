В Крыму запускают программы реабилитации участников СВО и их семей

В Республике Крым разработали программу «Возрождение», которая направлена на комплексную реабилитацию участников СВО, получивших инвалидность. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Трехнедельная программа стартует 31 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В рамках программы бойцы получат всестороннюю помощь и поддержку для физической реабилитации и социальной адаптации»,— написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что для членов семей погибших воинов предусмотрена отдельная программа, направленная на оказание помощи тем, кто потерял своих близких. Она начнется 10 марта и продлится 14 дней.

Ранее власти Крыма подняли единовременную выплату для военнослужащих-контрактников, участвующих в СВО, до полумиллиона рублей.

Александр Дремлюгин, Симферополь