В Госдуме открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференции

В здании Госдумы на Охотном Ряду сегодня, 25 февраля, открылась выставка, посвященная 80-летию конференции в Ялте. Ее организовали Госдума, ТАСС и Российский государственный архив кинофотофонодокументов. Материалы также предоставили Российский государственный архив социально-политической истории и Архивная служба вооруженных сил РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Когда речь идет о Ялтинской конференции, мы подчеркиваем, что она имеет огромное значение в послевоенном мироустройстве,— сказал, открывая экспозицию, председатель Думы Вячеслав Володин.— Бросается в глаза отношение лидеров государств антигитлеровской коалиции: они тогда нашли в себе силу воли, чтобы объединить возможности и подчеркнуть роль Советского Союза и мощь вооруженных сил, заслуги в победе в ходе Второй мировой войны». По мнению спикера, сейчас лидеры европейских стран проводят «политику замалчивания победы», и это «говорит об их слабости». В связи с этим господин Володин выразил пожелание, чтобы «европейские страны наконец-то откопали свою совесть».

Своим мнением о Ялтинской конференции и о современной роли России на международной арене поделились и лидеры парламентских партий. Так, по мнению председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, «Европа снова приходит к истокам европейской цивилизации, вспоминает о том, что такое здравый смысл», а вокруг идей президента РФ уже создано «новое глобальное большинство». Сергей Миронов, глава «Справедливой России — За правду», убежден, что наша страна выполнила все договоренности, достигнутые в Ялте, и сегодня «само веление времени говорит о необходимости Ялты-2», поскольку президент России «отвечает за свои слова и все свои обязательства». Руководитель партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил о необходимости новой системы мировой безопасности, а председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов отметил важность открытия выставки в стенах Госдумы именно в эти дни.

Напомним, Ялтинская конференция проходила в Ливадийском дворце с 4 по 11 февраля 1945 года. В ней приняли участие председатель Совета народных комиссаров СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и министры иностранных дел трех государств. На конференции лидеры стран антигитлеровской коалиции договорились, в частности, о необходимости ликвидации нацизма, учреждения ООН и выплаты репараций, а также разграничили зоны своего влияния на территории Германии.

Божена Иванова