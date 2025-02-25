В Херсонской области арестовали подозреваемую в шпионаже в пользу Украины

Российская контрразведка задержала в Херсонской области 51-летнюю гражданку Украины, подозреваемую в шпионаже в пользу СБУ. Против нее возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ), женщину арестовали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно сообщению УФСБ по региону, которое приводит «РИА Новости», с июня 2023 года по апрель 2024 года подозреваемая собирала по заданию СБУ информацию о размещении сил армии России в Херсонской области. Затем она передавала данные украинским спецслужбам. Агентство уточняет, что ранее против задержанной возбудили дело по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ).

20 февраля в Крыму приговорили к 18 годам колонии местного жителя, передававшего информацию украинской разведке. За денежное вознаграждение обвиняемый снимал на видео места дислокации военнослужащих ВС РФ в Феодосии по заданию ГУР Украины. Ранее в Москве приговорили двух братьев-студентов, которые хотели поджечь технику в воинской части по заданию украинских кураторов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Студентов обучили на диверсантов».

Никита Черненко