В Сочи возобновили прием рейсов после непогоды

Аэропорт Сочи возобновил прием самолетов. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

В 13:13 в аэропорту Сочи приземлился первый самолет после временного перенаправления рейсов на запасные аэродромы из-за плохой видимости. Ранее шесть бортов не смогли совершить посадку в аэропорту курорта из-за непогоды.

На территории Сочи и Сириуса третьи сутки идет сильнейший за последние 10 лет снегопад. Воздушная гавань продолжает функционировать с учетом метеоусловий. Службы аэропорта работают в усиленном режиме с привлечением дополнительных сотрудников. Вылетающие лайнеры проходят противообледенительную обработку.

Администрация воздушной гавани предупреждает пассажиров о вероятных задержках вылетов из-за позднего прибытия воздушных судов и увеличения времени наземного обслуживания.

«Ъ-Сочи» писал, что рейс Сочи — Москва задержали на четыре часа. Пассажиры более трех часов находились в обесточенном самолете без еды и воды.

Мария Удовик