Рейс Сочи — Москва задержали на четыре часа

По данным онлайн-табло аэропорта Сочи, вылет рейса Сочи — Москва авиакомпании S7 задержали на четыре часа. Самолет должен был вылететь в 16:40 по московскому времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Как уточнили «Ъ-Сочи» в пресс-службе авиакомпании, первоначально рейс столкнулся с задержкой, вызванной потенциальной технической неисправностью, которую экипаж смог самостоятельно устранить. Дальнейшее ожидание вылета произошло из-за метеоусловий и увеличенного времени наземного обслуживания, связанного с проведением противообледенительной обработки. Воздушное судно ожидало своей очереди на эту процедуру, после завершения которой оно отправилось в Москву.

Находящиеся на борту люди сообщают в соцсети, что более трех часов находились в обесточенном самолете без еды и воды из-за задержки вылета, вызванной обледенением воздушного судна.

Изначально время вылета перенесли на 18:57. В 20:35 воздушное судно покинуло аэропорт.

Мария Удовик