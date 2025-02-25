Мерц описал ситуацию в ЕС словами «без пяти минут полночь»

На фоне индивидуализма нынешней политики США Евросоюзу следует укрепить свою обороноспособность, а его положение можно описать словами «без пяти минут полночь». Так лидер победившего на выборах в Бундестаг Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц описал ситуацию в Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фридрих Мерц

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters Фридрих Мерц

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

По словам господина Мерца, ЕС необходимо учитывать девиз Вашингтона America Alone («Одна только Америка») и самостоятельно поддерживать безопасность на континенте. «В Европе сейчас действительно без пяти минут полночь»,— подчеркнул Фридрих Мерц на пресс-конференции (цитата по The Guardian). Лидер ХДС не исключил и «худшего сценария», хотя и пообещал поддерживать партнерские отношения с США.

Использовав в речи выражение «без пяти минут полночь», немецкий политик, скорее всего, сделал отсылку к «Часам Судного дня», которые ведет журнал «Бюллетень ученых-атомщиков». В январе их стрелки перешли на отметку 89 секунд до «ядерной полуночи».

20 февраля американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США давно призывают Европу «взять на себя большую ответственность за свою оборону». При этом США сохранят альянсы с Европой, заверил он.

О ситуации в ФРГ — в материале «Германия научит Европу жить по-новому».