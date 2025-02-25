Крупнейший банк Сингапура поменяет 4 тыс. сотрудников на ИИ

Генеральный директор сингапурского банка DBS Group Пиюш Гупта заявил, что в ближайшие три года его компания сократит около 4 тыс. внештатных и временных сотрудников. Все они будут заменены искусственным интеллектом, сообщает Bloomberg.

Штат крупнейшего банка в юго-восточной Азии насчитывает порядка 41 тыс. человек. Еще 8–9 тыс. человек — внештатные и временные сотрудники. В банке подтвердили, что объявленные сокращения с целью замены на ИИ не коснутся штатных сотрудников компании.

Ранее аналитики Bloomberg Intelligence выпустили прогноз, в котором говорили, что банки по всему миру сократят до 200 тыс. рабочих мест в ближайшие три-пять лет, заменив людей искусственным интеллектом. Это примерно 3% людей, занятых в мировом банковском секторе. При этом четверть топ-менеджеров банков, принявших участие в опросе BI, полагает, что штат сократится в ближайшие годы намного больше — на 5–10%.

Кирилл Сарханянц