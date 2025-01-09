Bloomberg: банки в ближайшие годы сократят около 200 тыс. сотрудников

Банки по всему миру сократят до 200 тыс. рабочих мест в ближайшие три-пять лет, заменив людей искусственным интеллектом. Такой прогноз опубликовали сегодня, 9 января, аналитики Bloomberg Intelligence (BI).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам старшего аналитика BI Томаша Нотцеля, наибольшему риску сокращения подвержены сотрудники служб поддержки и проверки благонадежности клиентов. «Любая работа, предполагающая рутинные и повторяющиеся задания, под риском сокращения. Но искусственный интеллект не приведет к полному исчезновению этих позиций, скорее к трансформации рабочей силы»,— заявил господин Нотцель.

200 тыс. рабочих мест — это примерно 3% общего штата мирового банковского сектора. При этом четверть топ-менеджеров банков, принявших участие в опросе BI, полагают, что штат сократится в ближайшие годы намного сильнее: на 5–10%.

Кирилл Сарханянц