Воронежской области могут направить 5,3 млрд рублей в рамках бюджетных кредитов

В рамках инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) Воронежской области могут направить 5,3 млрд руб. из федерального бюджета. Об этом сообщили в облправительстве со ссылкой на замминистра строительства и ЖКХ России Алексея Ересько. По его словам, одну половину этих средств можно будет потратить на объекты ЖКХ, другую — на объекты благоустройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Замминистра также рассказал, что в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры на ближайшие три года для Воронежской области предусмотрено 1,9 млрд руб.

Кроме того, на «выравнивание бюджетной обеспеченности» в 2025 году федеральные власти запланировали для Воронежской области дотацию в размере свыше 6 млрд руб.

Как в макрорегионе реализуют инвестпроекты с помощью ИБК — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова