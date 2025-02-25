Мурашко: отработка после учебы в медвузах решит проблему кадрового дефицита

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что текущих мер поддержки недостаточно для решения проблемы кадрового дефицита в сфере медицины. По его словам, необходимо «закрепить выпускников» за медучреждениями. Ранее в Минздраве сообщали о подготовке законопроекта об обязательных отработках в госучреждениях для выпускников медицинских вузов и колледжей.

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«Нам нужно чётко сейчас иметь меры по закреплению выпускников... по отработке по завершению образования для медицинских работников врачебного и среднего звена»,— сказал министр на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме (цитата по «РИА Новости»).

В начале февраля стало известно, что Минздрав готовит поправки к закону «Об образовании». Согласно документу (есть в распоряжении «Ъ»), выпускники медвузов должны будут отработать как минимум три года в медучреждении, выпускники колледжей — минимум два года. Предполагается, что они должны будут трудоустроиться в течение одного года после окончания вуза или колледжа. Если этого не произойдет, им придется компенсировать в двукратном размере бюджетные затраты на обучение. При этом выпускники смогут сами выбрать регион и конкретное медучреждение.

Подробнее — в материале «Ъ» «Разнарядка по Гиппократу».

Полина Мотызлевская