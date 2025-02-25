«Росконгресс»: Украина потеряла самые рентабельные месторождения в 2022 году

У Украины есть запас полезных ископаемых, но их ценность гораздо ниже $500 млрд, считает «Росконгресс». По его мнению, условия соглашения между Украиной и США предполагают, что полное погашение озвученных компенсаций в обозримом будущем маловероятно.

Российское ведомство подготовило доклад «Запасы минеральных ресурсов Украины». Их общая стоимость, согласно документу, никогда не была «адекватно оценена», а геологическая информация о ресурсах страны в основном базируется на данных советского периода. После распада СССР геолого-разведочные работы на Украине проводили спорадически из-за недостатка финансирования, пишут эксперты.

Использование минеральных руд затрудняют ситуация на мировом рынке и техническое состояние ресурсной базы Украины, считает «Росконгресс». Ценность украинских ресурсов ограничивают в том числе удешевление лития, развитие альтернативных технологий аккумуляторов, снижающих потребность в кобальте. Также влияние оказывают трудности с разработкой углеводородов в Карпатском предгорье.

«Даже если предположить, что Украина могла бы обеспечить 20% мирового производства редкоземельных элементов, это составило бы около $3 млрд в год»,— говорится в докладе (цитата по «РИА Новости»).

Украинское издание Forbes в апреле 2023 года оценило стоимость полезных ископаемых Украины почти в $15 трлн. При этом более 70% запасов ископаемых приходится на вошедшие в состав России ДНР и ЛНР, а также на Днепропетровскую область. Президент США Дональд Трамп хочет получить от Украины $500 млрд редкоземельными металлами в счет оказанной военной помощи. Проект соглашения, предложенный США, предусматривает управление стратегическими отраслями экономики Украины.

Подробности — в материале «Ъ» «Мир в обмен на недра».