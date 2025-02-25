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Часть расходов на строительство патриотического лагеря «Авангард» перенесут на 2028 год

Правительство Пермского края планирует перераспределить часть расходов на возведение патриотического лагеря для молодежи «Авангард». Как указано в проекте поправок к региональному бюджету на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов, в 2026 году предлагается сократить финансирование работ по обустройству лагеря на 127,9 млн руб. Выделение этих средств из регионального бюджета перенесут на 2028 год. При этом, по данным поправок к бюджету по состоянию на октябрь 2024 года, обустраивать «Авангард» в деревне Гамы власти рассчитывали до 2029 года, когда его должны ввести в строй. В 2026 году на строительство объекта собирались выделить 1,3 млрд руб.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

О планах открыть центр военно-патриотического воспитания молодежи на базе «Орленка» в деревне Гамы стало известно в июне 2023 года. В декабре 2024 года региональные власти выбрали на конкурсе проектировщика центра военно-патриотического воспитания «Авангард» — победителем торгов стало новосибирское ООО «Росинсталпроект» с ценой предложения 144,1 млн руб.

ГБУ «Авангард» — организация, подведомственная администрации губернатора Пермского края. Центр на сборах обучает молодежь начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, организует информационно-методическую работу, занимается проектами патриотической и военно-спортивной направленности. На территории центра планируется построить крытый спорткомплекс с бассейном, открытые спортивные площадки, строевой плац, полосу препятствий и другие объекты. В лагере будут проводить учебные сборы для допризывников, патриотические мероприятия, краевые профильные лагеря, учебно-тренировочные сборы, молодежные форумы.