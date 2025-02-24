В Краснодарском крае объявили авиационную опасность

Система РСЧС разослала предупреждение об авиационной опасности в Краснодарском крае. СМС-оповещения поступают на телефоны жителей региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жителей края просят сохранять спокойствие, быть внимательными и избегать открытых участков улиц. Необходимо находиться в укрытии до получения сигнала «Отбой».

Ранее авиационную опасность объявили в Краснодаре. ЕДДС города также рассказывала о массовых рассылках сообщений об авиационной опасности. Подобные оповещения означают, что вблизи границ Краснодарского края замечены БПЛА или иные источники опасности. При этом подобные сигналы не являются следствием прямой атаки на территорию города.

Алина Зорина