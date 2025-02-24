Россия считает «шагом в правильном направлении» проект резолюции США по Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя оценил проект резолюции США по Украине. Дипломат назвал документ «шагом в правильном направлении». Как сообщала Financial Times, в подготовленном США «нейтральном варианте» резолюции «действия Украины приравниваются к действиям России» и отмечается «трагическая утрата жизней в российско-украинском конфликте».

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Василий Небензя

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Небензя призвал проголосовать за внесение в текст резолюции поправок, предложенных российской стороной. В них говорится о необходимости устранения коренных причин украинского кризиса. Кроме того, дипломат призвал проголосовать против антироссийского проекта резолюции Генеральной ассамблеи (ГА) ООН по Украине.

«Пришедшая к власти республиканская администрация во главе с президентом Трампом наконец-то узрела настоящее лицо просроченного украинского президента, осознала, что он абсолютно не заинтересован в мире в своей стране, так как всеми силами цепляется за власть и боится демократических выборов, на которых у него нет шансов»,— сказал господин Небензя с трибуны ГА ООН.

В тексте резолюции, которую предлагает ЕС, говорится о необходимости прекратить конфликт на Украине в 2025 году и усилить дипломатические усилия для снижения рисков дальнейшей эскалации. В проекте резолюции США указано, что главной целью ООН остается поддержание мира и безопасности, мирное урегулирование споров. Для принятия резолюции в Совете Безопасности ООН необходимы как минимум девять голосов и отсутствие вето со стороны постоянных членов — США, России, Китая, Великобритании и Франции.

Подробнее о позиции США по Украине — в материале «Ъ» «Мир в обмен на недра».