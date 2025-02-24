Найден подрядчик для строительства лыжероллерной трассы в Кировском районе
Строительством спортивной трассы для лыжероллеров в Кировском районе Перми займется ООО «Техдоргрупп». Как свидетельствует информация на сайте госзакупок, стоимость контракта составила 154,5 млн руб. Все работы подрядчик обязан выполнить до 31 октября 2025 года.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Согласно техзаданию, протяженность лыжероллерной трассы составит 3,3 км, ширина - 6 м. В ограждении асфальтовой трассы будут предусмотрены ворота для выезда за ее пределы в зимний период, обустроены мостовые переходы в местах, где маршрут трассы пересекают ручьи. Кроме этого, на спортобъекте появятся системы освещения и видеонаблюдения, электронное информационное табло, веревочная сетка при спусках на поворотах в целях безопасности спортсменов. Под строительство объекта выделен участок на ул. Агрономическая, 23, общей площадью 67,6 кв. м.
Согласно Rusprofile, пермское ООО «Техдоргрупп» занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей с 2009 года. Единоличным владельцем и гендиректором выступает Денис Останин. Выручка общества в 2023 году - 4,1 млрд руб., чистая прибыль - 38 млн руб.
Отметим, планы строительства лыжероллерной трассы появились в 2017 году. Позже стало известно, что новый спортивный объект появится рядом с лыжной базой «Прикамье» в Кировском районе.