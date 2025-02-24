Найден подрядчик для строительства лыжероллерной трассы в Кировском районе

Строительством спортивной трассы для лыжероллеров в Кировском районе Перми займется ООО «Техдоргрупп». Как свидетельствует информация на сайте госзакупок, стоимость контракта составила 154,5 млн руб. Все работы подрядчик обязан выполнить до 31 октября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно техзаданию, протяженность лыжероллерной трассы составит 3,3 км, ширина - 6 м. В ограждении асфальтовой трассы будут предусмотрены ворота для выезда за ее пределы в зимний период, обустроены мостовые переходы в местах, где маршрут трассы пересекают ручьи. Кроме этого, на спортобъекте появятся системы освещения и видеонаблюдения, электронное информационное табло, веревочная сетка при спусках на поворотах в целях безопасности спортсменов. Под строительство объекта выделен участок на ул. Агрономическая, 23, общей площадью 67,6 кв. м.

Согласно Rusprofile, пермское ООО «Техдоргрупп» занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей с 2009 года. Единоличным владельцем и гендиректором выступает Денис Останин. Выручка общества в 2023 году - 4,1 млрд руб., чистая прибыль - 38 млн руб.

Отметим, планы строительства лыжероллерной трассы появились в 2017 году. Позже стало известно, что новый спортивный объект появится рядом с лыжной базой «Прикамье» в Кировском районе.