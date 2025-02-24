Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» сделал еще один шаг к рекорду Уэйна Гретцки. В матче с «Эдмонтон Ойлерз» российский форвард Александр Овечкин оформил хет-трик. Теперь, чтобы повторить «вечное достижение» легендарного канадца в регулярном чемпионате НХЛ, ему нужно забросить 12 шайб. Когда нападающий сможет выйти в историю как самый результативный игрок лиги? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Patrick Smith / Getty Images Фото: Patrick Smith / Getty Images

Внимание к Александру Овечкину приковано в каждом матче. Телеканалы, которые транслируют игры с участием «Вашингтон Кэпиталз», после каждого гола показывают, сколько шайб осталось россиянину до рекорда Гретцки. И каждый раз после взятия ворот комментаторы акцентируют на этом внимание. Матч с «Эдмонтон Ойлерз» не исключение. В этот раз болельщики чуть с ума не сошли, когда Овечкин поставил точку на последних секундах, забросив шайбу в пустые ворота соперника и сделав счет 7:3.

Это 32-й хет-трик Овечкина в карьере. В этом сезоне россиянин вошел в топ-пять игроков с самым высоким процентом результативности. Практически каждый пятый его бросок завершается взятием ворот. Статистика, которую так любят в НХЛ, говорит, что в текущем сезоне Александр забивает 0,71 шайбы за игру. Если так пойдет дальше, то рекорд Гретцки падет уже 5 апреля в домашнем матче с «Чикаго Блэкхокс». Такое развитие событий вполне возможно, ведь нейтрализовать нашего нападающего соперники не могут. Почему, объяснил хоккейный эксперт Андрей Николишин, который сам не один сезон играл в НХЛ:

«Он умеет перестроиться, использовать нюансы, которые есть на сегодняшний день. Он не всегда стоит в своем офисе, на котором мы привыкли его видеть. Овечкин меняет свою игру вместе со стилем команды, и это говорит о том, что он действительно чувствует, понимает и читает хоккей».

Что касается зарплаты Овечкина, то она впечатляет — $11 млн в год. И это тот редкий случай, кода болельщики и специалисты уверены, что игроку не переплачивают. Найти поклонников хоккея, которые не восхищаются его достижениями, сложно. Те же, кто имел возможность общаться с Александром лично, дают только позитивные характеристики, как, например, хоккейный аналитик Игорь Ларин:

«Я с Овечкиным пересекался в сборной России. При, может быть, немного простоватом имидже настолько глубокий, грамотный человек, очень большое внимание к деталям и человеческим, и хоккейным. На мой взгляд, каждый цент, который ему платят в Вашингтоне, в НХЛ, он абсолютно заслуживает».

Но не стоит забывать, что Овечкину 39 лет. И вопросы, сколько еще сезонов Александр сможет сыграть в Национальной хоккейной лиге и, конечно, сколько шайб в итоге запишет на свой счет, остаются открытыми.

В истории лиги немало звезд-долгожителей, которые завершали карьеры далеко за сорок. Например, Крис Челиос — в 48 лет, Яромир Ягр — в 45 лет, Игорь Ларионов — в 43 года, так что все возможно. Пока же, по действующему контракту с «Вашингтон Кэпиталз», у российского нападающего будет еще один полноценный сезон, и если ничего не случится, то новое достижение по заброшенным шайбам серьезно превысит отметку в 900.

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Владимир Осипов