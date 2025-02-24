Вице-премьер правительства РФ посетил Пермь

Сегодня Пермь с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Как сообщил господин Хуснуллин в своем телеграм-канале, он прилетел в город после облета строящейся трассы М-12 и провел встречу с главой региона Дмитрием Махониным. По словам федерального чиновника, они обсудили темпы ввода жилья в регионе, а также развитие общественного транспорта и дорожной сети. Марат Хуснуллин отметил, что Прикамье является одним из лидеров в стране по доле региональных дорог в нормативном состоянии, этот показатель составляет 87,3%

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

«Но хорошие результаты - это не повод останавливаться. Также обратил внимание, что нельзя забывать об улично-дорожной сети внутри населенных пунктов. Кроме того, через Пермский край пройдет скоростная трасса М-12 «Восток». Уверен, она даст толчок активному развитию прилегающих территорий», - подчеркнул господин Хуснуллин.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в свою очередь написал в своем телеграмм-канале, что Пермский край исполнил национальные проекты на 99,9% и является одним из лидеров среди регионов страны. Он также поблагодарил вице-премьера за поддержку региона.