В этом году в Пермском крае на молодежные мероприятия направят дополнительно 70 млн рублей

Проектом поправок в региональный бюджет на 2025-й и плановый период 2026–2027 годов предполагается запланировать 70 млн руб. на реализацию дополнительных мероприятий в рамках госпрограммы «Образование и молодежная политика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщили в Агентстве по делам молодежи Пермского края, средства в том числе будут направлены на проведение в Перми финала Первого окружного слета работающей молодежи ПФО. Окружное мероприятие состоится под эгидой «Молодежной столицы России».

В рамках празднования Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне предусмотрены дополнительные средства по линии молодежных мероприятий. Например, средства будут направлены на цикл мероприятий «Поезд памяти». Культурно образовательный проект, в рамках которого школьники, победители региональных и общероссийских олимпиад, конкурсов по тематике Великой Отечественной войны, а также потомки победителей —представители республик бывшего СССР, посещают города воинской славы.