Цены пошли на восхождение

Горный курорт Архыз показывает динамичный рост цен на недвижимость. В феврале эксперты рынка зафиксировали среднюю стоимость квадратного метра апартаментов в локации на уровне 790 тыс. руб. (рост за месяц — 21%). Это пока меньше, чем стоимость аналогичного по классу жилья в Сочи (1,3-1,4 млн руб. за кв. м). Однако эксперты уверены, что цены на недвижимость в Архызе будут расти, благодаря реализации масштабных инфраструктурных проектов: строительство аэропорта и прокладка трассы до Красной Поляны.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Средняя стоимость элитных апартаментов на первичном рынке горнолыжного курорта Архыз в феврале достигла 790 тыс. руб. за кв. м. Это на 21% больше, чем в конце 2024 года, уточняют в агентстве курортной недвижимости Golden Brown Group. По словам аналитиков, основной спрос покупателей, приходится на строящиеся сервисные апарт-отели. В первую очередь, это «Феникс» в поселке Романтик (курортный комплекс «Лунная поляна» от Mantera Group экс-губернатора Кубани Александра Ткачева), а также — Alean Select Arkhyz. Оба комплекса реализуются по 214-ФЗ. Средняя стоимость лотов в таких проектах составляет 20 млн руб. При этом, спрос на них, по наблюдениям экспертов, ажиотажный.

Помимо апартаментов, спросом в Архызе пользуются также классические квартиры в ЖК «Горы здесь». Объект реализуется по 214-ФЗ, минимальная стоимость лота — 15 млн руб. Также высокий спрос на земельные участки под строительство глэмпингов.

Спрос на фоне дефицита

Гендиректор Golden Brown Group Татьяна Бурлаковская считает, что высокие цены на апартаменты в Архызе связаны с нехваткой на курорте отелей и других средств размещения и, как следствие, существенным превышением спроса над предложением.

«Цены на недвижимость в Архызе уже выше, чем в Сочи или Крыму. На наш взгляд, сейчас наиболее подходящее время для инвестирования в этот сегмент. Архыз — это Красная поляна на старте, и инвесторы прекрасно понимают это», — уверена госпожа Бурлаковская.



Основатель компании «Архыз Капитал» Ярослав Липатов констатирует, что свободная недвижимость в поселке «Романтик» почти закончилась, а новые проекты на Лунной и Софийской полянах пока в полной мере не реализованы. «При этом цена в Архызе выглядит скромной на фоне (предложений) от 1,4 млн руб. за кв. м на Черноморском побережье, где экологические риски, увы, стали частью пейзажа», — замечает эксперт.

По данным NF Group, в 2023 году средневзвешенная цена предложения в локации составляла 370 тыс. руб. за кв. м. К 2025 показатель вырос на 48%, достигнув значения 550 тыс. руб. за кв. м. Для сравнения, на начало 2025 года в горном кластере Сочи средневзвешенная цена за квадратный метр жилой и апартаментной недвижимости находилась на уровне 1,3 млн руб.

Как писал ранее «Ъ-Сочи», спрос на недвижимость в Красной Поляне по итогам 2024 года снизился на 24,3% относительно 2023 года, а в сравнении с 2022-м падение составило 32,9%. Самый дорогой частный дом в Красной Поляне в начале февраля 2025 года был выставлен на продажу за 460 млн руб. За эти деньги можно было приобрести трехэтажное здание площадью 1,2 тыс. кв. м и участок 15 соток. В сегменте многоквартирных домов наиболее дорогостоящий объект оценен в 74 млн руб. — квартира площадью 144 кв. м.

Обещанного инвесторы ждут

Партнер NF Group Ольга Широкова считает Архыз — одной из ключевых, после Сочи, точек развития горнолыжного туризма в России. А, учитывая планы по развитию транспортного сообщения, инвестиционный потенциал на курорте очень высок, полагает эксперт. «Сегодня горнолыжный кластер Архыз — курорт федерального масштаба и интересен инвесторам из-за менее высоких, по сравнению с Сочи, цен на недвижимость», — говорит госпожа Широкова.

Ярослав Липатов уверен, что рост стоимости недвижимости в Архызе обусловлен заявленными масштабными инфраструктурными проектами. По его словам, в 2029 году должен открыться аэропорт «Архыз», а также построена автодорога, связывающая Кавминводы с Красной Поляной.

«Этот маршрут усилит туристическую синергию: гости смогут совместить горнолыжный отдых в Архызе с посещением черноморских курортов, а инвесторы — диверсифицировать вложения в оба направления», — отмечает господин Липатов. Он добавляет, что в 2026 году на курорте завершится первая очередь медицинского кластера, а к 2027-му откроется школа с углубленным изучением экологии. «Это фундамент для превращения Архыза в место, где живут, а не останавливаются», — подчеркивает эксперт.

По словам Ольги Широковой, Архыз привлекает инвесторов также из-за высокого туристического потока. Если ранее горный кластер Сочи был единственным направлением, предлагающим одновременно быстрый доступ к горнолыжным склонам, то сегодня, по словам эксперта, растет интерес к другим локациям. На территории Архыза в последние несколько лет начали появляться первые современные проекты: комплекс апартаментов «Лунная поляна» (старт продаж — январь 2025 года), Villa Monte Arkhyz (старт продаж — конец 2024 года), Alean Select Arkhyz, «Атмосфера Resort Residence», «Горы здесь», Vertical Resort & Spa и др.

По данным сервиса Tvil.ru, Архыз находится на третьем месте рейтинга самых популярных направлений для автопутешествий в феврале этого года (4% бронирований). Первое место поделили Москва и Санкт-Петербург, собравшие по 14%. На втором расположился Сочи (11%). При этом, Архыз является самым дорогим курортом по размещению из топ-10 — 10 985 руб. за три ночи. На втором месте — Красная Поляна (10 754 руб. за четыре ночи), на третьем — Домбай (8133 руб. за четыре ночи). Для сравнения, две ночи размещения в Москве стоят, по данным сервиса бронирования, 3759 руб., три ночи в Санкт-Петербурге — 2767 руб., три ночи в Сочи — 2651 руб., а три ночи в Ялте — 3836 руб.

Игра с природой в шахматы

Ярослав Липатов отмечает, что для застройщиков Архыз — это пазл, где каждый участок земли требует индивидуального подхода. Горы, по его словам, ограничивают просторы для застройки, но именно это придает лотам эксклюзивность. «Здесь рождаются проекты-трансформеры: апартаменты, “врезающиеся” в горные склоны, отели с панорамными видами и рестораны на сваях над пропастями. Да, такие решения удорожают строительство на 15-20%, но они же становятся их главным преимуществом. В то же время, строить в Архызе — все равно что играть в шахматы с природой: нужно предугадывать ее ходы. Высокая сейсмическая активность требует точного соблюдения всех норм, а зимы с трехметровыми сугробами диктуют особые графики работ — например, монтаж несущих конструкций возможен лишь в короткое “окно” между таянием снегов и началом туристического сезона», — рассказывает господин Липатов.

По его словам, туристы, привыкшие к уровню сервиса Куршевеля, ждут в Архызе не только горного воздуха, но и безупречного сервиса. Кадровый резерв региона пока не способен удовлетворить такой спрос: приходится привлекать специалистов из Москвы или Сочи, констатирует эксперт.

Господин Липатов считает, что к 2030 году курорт может стать эталоном горного туризма. По его словам, уже сегодня доходность объектов в Архызе достигает 12-15% годовых, а с запуском аэропорта и новых трасс цифры могут вырасти до 19%. И ключевым элементом в этом процессе должна стать автодорога из Архыза в Красную Поляну, призванная сократить путь между курортами до полутора часов. «Она создаст единый туристический кластер, где гости смогут совместить горные лыжи и яхтинг, спа-терапию и гастротуры. Для девелоперов это означает синергию аудиторий: инвестиции в апартаменты Архыза автоматически получат ауру престижа Красной Поляны, но без ее ценового максимума», — замечает собеседник «Ъ-Кавказ».

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что проект автомобильной дороги Черкесск— Адлер на перегоне станица Преградная — поселок Красная Поляна был разработан еще в 1961 году. Однако тогда решили не нарушать заповедные территории. Прокладка трассы через Кавказский биосферный заповедник приведет к нарушению маршрутов миграции многих представителей фауны, в том числе, краснокнижного переднеазиатского леопарда (восстановление популяции происходит под патронажем президента РФ). Для того, чтобы не нарушать заповедное законодательство, необходимо пустить трассу в тоннели под заповедником, но пока нет понимания, на чьи средства все это будет строиться.

По прогнозам экспертов Golden Brown Group, в 2025 году цены на недвижимость Архыза будут расти, что обусловлено активным спросом, высоким турпотоком и появлением на рынке новых качественных проектов, старт продаж которых ожидается в ближайшее время. «В перспективе Архыз вполне может стать одним из самых популярных курортов в России. Это возможно благодаря огромным инвестициям в инфраструктуру, включая международный аэропорт, мягкому климату, запуску свободной экономической зоны и планирующемуся объединению Сочи, Архыза и Лагонаки в туристическую агломерацию — аналог французского курорта “Три долины”», — резюмирует Татьяна Бурлаковская.

Дмитрий Михеенко