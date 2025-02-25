Мэрия Перми ищет в отдел развития туризма консультанта без опыта работы

Департамент экономики и промышленной политики администрации Перми открыл вакансию на должность консультанта отдела развития туризма. Как свидетельствует объявление на сервисе по поиску работы Hh.ru, опыт работы для соискателей по указанной вакансии не требуется. Уровень дохода не указан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В пермской мэрии пояснили «Ъ-Прикамье», что квалификационные требования к должности консультанта не устанавливаются к стажу работы при наличии высшего образования.

Согласно объявлению, в обязанности консультанта входит взаимодействие с исполнительными органами власти Прикамья, предпринимателями и общественными организациями, а также информационное сопровождение мероприятий в сфере туризма. Кроме этого, сотрудник обязан участвовать в разработке тематических проектов, формировать предложения по техзаданиям для закупок. В требованиях указано, что при наличии среднего профессионального образования, вместо высшего, стаж муниципальной службы или работы по специальности должен быть не менее трех лет.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в администрации Перми полностью поменяется состав отдела туризма. Начальник отдела Юлия Анохина и еще двое сотрудников покинули свои должности. По словам госпожи Анохиной, все ушли по собственному желанию. По данным источника «Ъ-Прикамье» в мэрии, работа отдела по туризму пройдет полную перезагрузку, у него появятся новые задачи и расширится функционал.

Отдел по развитию туризма в структуре городского департамента экономики и промышленной политики появился в декабре 2020 года. Его сотрудники отвечают за взаимодействие с представителями власти и бизнеса по вопросам туризма, а также участвуют в реализации федеральных и региональных проектов.