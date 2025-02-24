Кунгурская прокуратура добивается отставки главы округа

Как стало известно «Ъ-Прикамье», Кунгурская прокуратура направила на рассмотрение думы Кунгурского муниципального округа представление о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета Вадима Лысанова в связи с выявленным конфликтом интересов. Вадим Лысанов рассказал «Ъ-Прикамье», что знает о представлении прокуратуры, но «читал его поверхностно». «Придет представление — рассмотрим. Пойдут в суд — будем судиться»,— добавил глава округа. По словам одного из осведомленных собеседников, представление может быть рассмотрено в четверг, 27 февраля, на заседании думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Вадим Лысанов является одним из наиболее опытных муниципальных политиков. Он руководил Кунгурским муниципальным районом с 2011 года. В 2020 году господин Лысанов при поддержке региональных властей возглавил Кунгур и занялся объединением поселений района в единый муниципальный округ. После завершения реорганизации в 2021 году депутаты местной думы избрали Вадима Лысанова главой нового муниципалитета.