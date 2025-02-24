В акватории Новороссийского порта затонуло судно «Ашамба»

Маломерное научно-исследовательское судно «Ашамба», принадлежащее Институту океанологии им. П. П. Ширшова, затонуло в акватории порта Новороссийск из-за обледенения, сообщает оперативный штаб Краснодарского края https://web.telegram.org/k/#@opershtab23.

На борту судна находится около 200 л дизельного топлива, разлива нефтепродуктов не зафиксировано, но судовладелец намерен в ближайшее время оградить место затопления бонами, чтобы избежать загрязнения воды. После улучшения погоды начнется подготовка к подъему маломерного судна. Инцидент произошел в акватории яхт-клуба «7 футов», пострадавших нет.

Маломерное научно-исследовательское судно «Ашамба» 1979 года постройки приписано к порту Геленджик, используется для проведения мониторинговых исследований. Районы проведения работ — шельфовая склоновая зона северо-восточной части Черного моря. Команда судна состоит из двух человек, научный состав — восемь человек.

Анна Перова, Краснодар