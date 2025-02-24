Верховный муфтий России подарил Путину щит и меч

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин преподнес подарок президенту Владимиру Путину по итогам их встречи в Кремле. Председатель Центрального духовного управления мусульман передал щит и меч защитника Отечества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Талгат Таджуддин

Фото: пресс-служба президента РФ Талгат Таджуддин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Когда вы объявили специальную военную операцию, в тот же день мы собрали расширенный пленум онлайн — и полная поддержка специальной операции. Обратились ко всем нашим региональным духовным правлениям и начали собирать войска. В тот же день мы заказали вот это (меч и щит.— "Ъ"), как будто знали»,— сказал господин Таджуддин во время встречи (цитата по сайту Кремля).

Верховный муфтий пояснил, что «щит защитника Отечества говорит о стержне России, Булгарского царства и Российского царства». Двуглавый орел, изображенный на преподнесенном господину Путину подарке, был и гербом Булгарии, которая была зависимым вассальным государством Хазарии. Также на предметах изображены Илья Муромец и национальный татарский герой, казненный фашистами поэт Муса Джалиль, указал верховный муфтий.

Во время беседы господин Таджуддин рассказал, что мусульмане воспринимают СВО как военную операцию по восстановлению божественного и человеческого порядка в мире. Глава государства, в свою очередь, поблагодарил мусульман за вклад в единство и согласие народов страны.