Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о трех новинках корпорации BBK — OnePlus 13, Oppo Reno 13 и Realme С75 — с повышенной устойчивостью к агрессивной внешней среде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Oppo Фото: Oppo

Выбор защищенного смартфона для рыбалки, похода или других занятий с агрессивными для электроники средами долгое время подразумевал приключение с погружением в мир специфичных брендов. Убедиться в качестве этих моделей сразу сложно, поэтому вендоры стараются выделиться за счет дизайна. И это просто нектар для тех, кто соскучился по временам гегемонии компании Nokia. Корпорация BBK, похоже, разглядела в нише защищенных смартфонов потенциал. Но не создала отдельный бренд, а упаковала заметную потребность в привычную многим форму. Почти одновременно на рынке появились три модели от известных производителей со стандартом защиты IP69: OnePlus 13, Oppo Reno 13 и Realme С75. Первый в России официально не продается, со вторым я недавно познакомился и рассказал о нем. Последний тоже успел протестировать перед началом продаж на отечественном рынке.

Похоже, что Realme С75 из упомянутой троицы больше прочих подготовлен к суровым условиям. Формально по классу защиты он чуть превосходит своих дальних родственников поддержкой военного стандарта MIL-STD-810H. Вдобавок к этому прилагается сертификат TV Rheinland, первый в классе, как утверждает производитель. Падениям и царапинам в новинке противостоит целая система ArmorShell, включающая как корпус, так и стекло. Признаться, даже столь защищенные аппараты все еще боязно пытаться специально разбить. Но имитации, приближенные к реальным падениям со стола или из рук, и бытовые утопления в раковине и бассейне Realme С75 преодолел незаметно для самого себя.

Второй важный компонент для такого класса устройств — это автономность. Тут инженеры расщедрились настолько, что даже заявленную емкость не стали красиво округлять. Она составляет 5828 мАч, подчеркивает производитель. Это не рекордные, но весьма достойные значения. Все остальное в новинке неплохо, но вторично. Очевидно, что защищенность на первом месте, при этом от понятного вендора и без претенциозного внешнего вида. Кстати, забавно, как в троице от BBK можно легко разглядеть дизайнерские реверансы. Например, в Realme С75 легко увидеть черты линейки Samsung Galaxy, в Oppo Reno 13 просматривается iPhone 15, а OnePlus 13 одновременно напоминает модели Huawei и Honor. У последних тоже вышли версии с поддержкой IP69 и защищенный смартфон.

Александр Леви