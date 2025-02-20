«Искусственный интеллект позволяет удалить лишние объекты в кадре»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о расширенном функционале встроенных в смартфон ИИ-инструментов и преимуществах новинки китайского вендора перед iPhone 16e.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Oppo Фото: Oppo

Новый самый доступный смартфон от Apple представлен на сайте вендора. Вместо традиционного индекса SE свежий iPhone получил обозначение 16e. За минимальные стартовые $599 потенциальный пользователь получит чип A18, поддержку Apple Intelligence, первый 5G-модем собственной разработки купертиновской компании C1, единственную основную камеру на 48 МП, всего 128 Гб хранилища, но не получит MagSafe.

Так совпало, что одновременно с анонсом iPhone 16e в российской рознице примерно за те же $599 появился Oppo Reno 13. В дизайне последнего можно легко распознать признаки предыдущего поколения «яблочных» смартфонов, так что это сравнение напросилось само собой. Дизайн и аппаратная составляющая китайской новинки, конечно, важны, но на них обращаешь внимание уже после. Первыми увлекают возможности инструментов искусственного интеллекта и заявленная высокая прочность смартфона.

Встроенные в фоторедактор возможности неподготовленного пользователя могут приятно шокировать. С их помощью можно довольно просто решить четыре популярные проблемы любительской съемки. ИИ позволяет удалить лишние объекты в кадре, в частности, при запуске этой опции люди на фоне распознаются смартфоном и удаляются автоматически. Это же с ними и другими объектами на картинке можно проделать в ручном режиме. Размытие фотографии случается реже, чем что-то лишнее на изображении, но вдвойне обидно, если это единственный важный кадр и выбрать не из чего. Поэтому решение, которое смазанную картинку трансформирует в четкую, выглядит как волшебство. Также почти магическим событием ощущается и удаление на фотографиях бликов и отражений на стеклах. Вы наверняка с ними сталкивались, если пытались, например, запечатлеть что-то изнутри здания через окно или, допустим, через иллюминатор самолета.

Еще один ИИ-инструмент, имеющийся на борту Reno 13, это повышение четкости при обрезке фото. По сути, это умный апскейлинг. Вроде тоже редко оказывается нужен, но бесполезным его точно не назвать. Новинка Oppo получила стандарт пылевлагозащиты IP69, а это готовность к внезапным погружениям в воду, устойчивость к заморозке или попаданию в кипяток. Более того, смартфон умеет самоочищаться от лишней влаги. За все те же $599 у Reno 13 две основных камеры, процессор Dimensity 8350, хранилище на 512 Гб и быстрая зарядка до 80 Вт. А оболочка ColorOS 15, кстати, поддерживает обмен документами и фотографиями, в том числе «живыми фото» с iPhone.

Александр Леви