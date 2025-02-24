Евросоюз ввел санкции против порта Новороссийска

Евросоюз принял 16-й пакет санкций против России. В новый список ограничений в числе 35 организаций попал порт Новороссийск. Об этом сообщается на сайте Евросовета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Пакет санкций привязан к третьей годовщине начала спецоперации на Украине. Евросоюз запретил операции с крупнейшими российскими экспортерами, включая порты, шлюзы и аэропорты. Как заявили в ЕС, порт Новороссийска попал под санкции «из-за обхода ограничения цен на нефть и предоставления любых услуг судам». Также ЕС ввел ограничительные меры в отношении судовладельцев.

В список ЕС попали дополнительные суда, на которые распространяется запрет на доступ в порты и запрет на предоставление услуг, связанных с морскими перевозками. Как сообщается на сайте Европейского совета, эта мера направлена против танкеров, не входящих в ЕС, которые обходят механизм ограничения цен на нефть, поддерживают энергетический сектор России или перевозят зерно. Это в том числе 74 судна, зарегистрированных в третьих странах, таким образом общее количество судов в санкционном списке ЕС достигло 153.

Год назад, в 2024 году, Новороссийский морской торговый порт (НМТП) попал под санкции Канады. В 2022 году порт был включен в список санкций Евросоюза.

Как ранее сообщал «Ъ-Новороссийск», Новороссийский морской торговый порт (НМТП) планирует увеличить объем экспорта до 250 млн тонн к 2030 году. Группа НМТП является третьим портовым оператором Европы. Помимо порта Новороссийск на Черном море, в состав группы входят два порта России —порт Приморск на Балтийском море, а также порт Балтийск в Калининградской области. Также в группу компаний НМТП входит Новороссийский судоремонтный завод России (НСРЗ) с десятью причалами общей протяженностью более 1700 м и портальными кранами с грузоподъемностью до 30 т. Крупнейшим акционером НМТП является «Транснефть». Помимо портов группы НМТП, в городе-герое также находится Новороссийский зерновой терминал.

Вячеслав Рыжков