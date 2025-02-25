Девелопер ЖК на Луначарского в Перми регистрирует торговую марку

ООО СЗ «Квартал №137», девелопер квартала на улице Луначарского (бывший дом Есенина), регистрирует новую торговую марку «Верес». Сведения об этом размещены на сайте znakoved 12 февраля. Под этим брендом планируется оказывать строительные услуги и услуги по установке и ремонту, а также разрабатывать полезные ископаемые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, что на территории площадью около 3,35 га в квартале №137, ограниченном улицами Луначарского, Пушкина, Куйбышева и Комсомольским проспектом, планируется построить жилье. В первой очереди комплекса СЗ «Квартал №137» построит жилой дом со встроенной детской поликлиникой. Поликлиника будет рассчитана на 200 посещений в смену, помещения медучреждения оборудуют, в том числе для проведения рентгенодиагностики. Площади, предназначенные для поликлиники, застройщик передаст в краевую собственность. Девелопер застройки – СЗ « Квартал № 137» заключил с краевыми властями соглашение о КРТ.

Название будущего ЖК не называлось. Владелец участка Дмитрий Вдовин не ответил на звонок «Ъ-Прикамье». Предположительно, будущий жилой комплекс получит название регистрируемого торгового знака «Верес».