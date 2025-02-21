В Сочи девочка получила травму глаза во время учебных стрельб в гимназии

В Сочи ученица гимназии получила травму глаза во время учебных стрельб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным сотрудников правоохранительных органов, после завершения занятий 14-летнюю девочку доставили в медицинское учреждение, где медработники оказали пострадавшей помощь. Подростку назначили амбулаторное лечение. Рисков потерять зрение у гимназистки нет.

Сейчас полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства происшествия. Специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу для точной оценки степени причиненного ущерба.

Мария Удовик