Спрос на произведения Александра Пушкина среди краснодарцев вырос на 39%

Аналитики «Авито» зафиксировали рост интереса жителей Краснодара к русской классической литературе. Продажи произведений отечественных писателей в январе 2025 года увеличились в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в компании. Особым спросом пользовались книги Александра Пушкина — их приобрели на 39% больше, чем в январе 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно данным платформы, в январе текущего года лидерами по объему продаж стали Пушкин, Достоевский, Тургенев, Лермонтов и Гоголь — все они представляют так называемый Золотой век русской литературы. В компании отметили, что на фоне роста спроса увеличилось и предложение, что привело к снижению цен на книги в среднем на 10% за год.

Тенденция к повышенному интересу к русской классике проявилась еще в 2024 году: по сравнению с 2023 годом продажи таких изданий выросли на 9%. Максимальный прирост показали произведения Лермонтова (+65%), на втором месте — Тургенев (+51%), на третьем — Гончаров (+29%). Также в топ-5 вошли Бунин (+21%) и Пушкин (+2%).

В январе 2025 года спрос на книги Пушкина увеличился на 39%, Тургенева — на 38%, а Достоевского — на 27%. В компании подчеркнули, что интерес к русской классике продолжает расти и в начале текущего года.

Вячеслав Рыжков