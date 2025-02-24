Стоимость строительства Курской облбольницы выросла до 14 млрд рублей

По итогам корректировки проекта Курской областной многопрофильной больницы в облцентре стоимость строительства выросла с 8,4 млрд до 14 млрд руб. Об этом сообщил врио вице-губернатора Владимир Базаров на совещании в правительстве региона.

По словам господина Базарова, корректировка проекта длилась полтора года. 20 февраля было получено положительное заключение главгосэкспертизы. Соответствующий контракт был заключен без торгов с местным АО «Строительный холдинг "Тезис"» в апреле 2022 года. Как рассказал врио замгубернатора, с того момента стройка была «вялотекущей». Завершение работы с проектом позволит возобновить ее в «нормальном режиме».

«Понятно, что во многом мы являемся заложниками решений, который были приняты ранее. Но очевидно, что в условиях существующих реалий раскачивать сметную стоимость объектов и строить "монументальные памятники" — не совсем оправдано»,— отреагировал на доклад врио губернатора Александр Хинштейн.

Господин Базаров пообещал проанализировать стоимость квадратного метра медучреждений по всей стране и доложить о результатах этой работы главе региона.

В начале февраля стало известно, что комитет городского хозяйства администрации Курска подал иск к АО «Строительный холдинг "Тезис"» на 1,2 млрд руб. Согласно картотеке арбитражных дел, заявление было составлено с нарушениями, поэтому его оставили без движения до 27 февраля.

Как «Тезис» получил контракт на строительство многопрофильной больницы в Курске — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова