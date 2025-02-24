Владимир Путин назначил троих судей в Татарстане
Президент России Владимир Путин назначил трех судей федеральных судов в Татарстане. Указ опубликован на официальном портале правовых актов.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Судьей Альметьевского городского суда назначен Ленар Яфизов, который ранее был заместителем городского прокурора Азнакаевского района.
Должность судьи Набережночелнинского суда займет Наталья Попова, которая работала мировым судьей в Набережных Челнах.
Судьей Приволжского районного суда Казани назначили Сергея Ширяева. Ранее он был помощником судьи Верховного суда Татарстана.