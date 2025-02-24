Проход в метро Екатеринбурга по жетонам сохранится до конца марта

В Екатеринбурге проход в метрополитен города по ранее приобретенным жетонам для проезда в подземке планируется сохранить до 31 марта, сообщили в пресс-службе городского метро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Попов, Коммерсантъ Фото: Никита Попов, Коммерсантъ

В январе в метро Екатеринбурга закрылось большинство касс — после этого приобрести билеты стало возможно только через терминалы. На оставшихся кассах можно пополнить проездной.

Напомним, в декабре в Екатеринбурге на всех станциях метрополитена заработала оплата проезда по QR-коду. Продажа жетонов в метро прекращена с 1 января 2025 года — ранее купленные можно использовать для проезда, позднее их отправят на переплавку.

Ирина Пичурина