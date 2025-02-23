Второй фигурант дела об избиении девушек на автомойке отправлен в СИЗО

Синарский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) удовлетворил ходатайство следователя и отправил в СИЗО 17-летнего местного жителя, второго фигуранта уголовного дела об избиении двух девушек на автомойке. Он пробудет под стражей до 4 апреля, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, ранее в СИЗО был отправлен 21-летний Давид Анашкин. Группа молодых людей обвиняется в совершении преступлений по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство группой лиц), п. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение группой лиц с применением насилия в отношении двух лиц, в том числе заведомо несовершеннолетнего), п. «а» ч. 3 ст. 133 УК РФ (принуждение к действиям сексуального характера группой лиц).

Речь идет об инциденте, который произошел 3 января с 19:00 до 0:00. Тогда трое молодых людей, посадив в автомобиль двух девушек, одна из которых несовершеннолетняя, привезли их на автомойку на ул. Карла Маркса в Каменске-Уральском, где избили. Также к пострадавшим применялось психическое насилие. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, законные представители девушек обратились на следующий день в полицию. «По предварительным сведениям, конфликт с последующей дикой расправой произошел якобы из-за оскорблений в сети Интернет»,— добавил он.

Следствие по делу продолжается.

Анастасия Таначева, Екатеринбург