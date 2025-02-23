Суд на Урале отправил в СИЗО одного из обвиняемых в избиении девушек на автомойке

Синарский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) рассмотрел ходатайство следователей и отправил в СИЗО одного из обвиняемых в избиении девушек на автомойке, 21-летнего Давида Анашкина. Уточняется, что он пробудет под стражей до 4 апреля, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд на Урале отправил в СИЗО 21-летнего Давида Анашкина, одного из обвиняемых в избиении девушек на автомойке в Каменске-Уральском

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Суд на Урале отправил в СИЗО 21-летнего Давида Анашкина, одного из обвиняемых в избиении девушек на автомойке в Каменске-Уральском

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Как добавили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, Давид Анашкин обвиняется в совершении преступлений по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство группой лиц), п. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение группой лиц с применением насилия в отношении двух лиц, одна из которых заведомо несовершеннолетняя), п. «а» ч. 3 ст. 133 (принуждение к действиям сексуального характера группой лиц).

По версии следствия, 3 января в период с 19:00 до 00:00 трое молодых людей, усадив двух девушек в автомобиль, привезли их на автомойку по ул. Карла Маркса в Каменске-Уральском, где ударили их руками и ногами по голове и туловищу. Одна из девушек несовершеннолетняя.

Суд рассмотрел представленные следствием материалы и заключил обвиняемого под стражу. Слушания по остальным фигурантам дела продолжаются.

Анастасия Таначева