Мантуров назвал условие возвращения зарубежного автопрома в Россию

Иностранные бренды, включая автомобильных производителей, смогут вернуться на российский рынок, если их филиалы будут представлены по всей территории России, включая новые регионы и Крым. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мантуров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Денис Мантуров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«У нас территория Российской Федерации единая по правилам и подходам. Поэтому, размещая свои подразделения, они должны иметь в виду, что не должно быть никаких лакун»,— сказал господин Мантуров, отвечая на соответствующий вопрос. Фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин» журналист опубликовал в своем Telegram.

Кроме того, Денис Мантуров прокомментировал возможность возвращения в Россию одной из крупнейших корпораций — Boeing. Он подчеркнул, что отказа от отечественной продукции в пользу американской компании не будет. «Мы точно найдем решение, компромисс, таким образом выстроить отношения, чтобы в первую очередь российские авиакомпании, конечно же, приобретали по мере выхода после сертификации российские самолеты»,— уточнил вице-премьер.

21 февраля Денис Мантуров говорил, что если Boeing захочет вернуться к закупкам российского титана, то Россия готова рассмотреть варианты сделки. Тогда же, на Форуме будущих технологий, президент Владимир Путин заявил, что российским производителям следует обеспечить преимущества в случае возвращения иностранных компаний на отечественный рынок.

Подробнее о перспективе возвращения ушедших компаний — в материале «Ъ» «Бренды продвигаются обратно».