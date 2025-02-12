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В Петербурге будут судить «медиков», обманывавших на деньги ветеранов и блокадников

В Петербурге перед судом предстанут члены организованной группы, которые под видом медицинских работников обманывали пожилых людей. Многие из потерпевших — ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда, сообщили в пресс-службе регионального главка.

Следствием было установлено, что организатором этой группы выступил 50-летний житель Ставропольского края. К нему присоединились пять человек — жители Московской и Рязанской областей, а также Краснодарского края. Под видом медицинских работников они обзванивали пенсионеров и убеждали их в наличии серьезных диагнозов, грозящих параличом или даже смертью.

После «психологической обработки» пожилых людей убеждали в том, что им необходимо принимать некие лекарства — так называемые «медикаменты-блокаторы». В этот момент к делу подключались участники организованной группы, выполнявшие роль «курьеров». Они выезжали в Петербург и Москву и в обмен на крупные суммы отдавали своим жертвам препараты-пустышки.

Деятельность фигурантов дела пресекли в декабре 2023 года. Тогда же по местам проживания обвиняемых были проведены обыски, в результате которых были изъяты: восемь мобильных телефонов, ноутбук, банковские карты, наличность, блокноты и другие предметы.

По данным следствия, за период своей «работы» участники группы успели обмануть 35 жительниц Петербурга и Москвы в возрасте от 74 до 86 лет.

«Общая сумма материального ущерба составила 17 000 000 рублей, из которой обвиняемые добровольно возместили лишь 1 168 310 рублей. Также наложен арест на изъятую в ходе обысков наличность — 200 000 рублей»,— сообщили в главке.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) с утвержденным обвинительным заключением было направлено в Выборгский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу. Дожидаться его решения все обвиняемые будут под стражей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что профессор из Петербурга лишился 20 млн рублей после звонков мошенников.

Дарья Астанина

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