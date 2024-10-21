Строительство четырех станций второй ветки казанского метро планируют сдать к 2027 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на мэра Казани Ильсура Метшина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство четырех станций второй ветки казанского метро планируют сдать к 2027 году

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Строительство четырех станций второй ветки казанского метро планируют сдать к 2027 году

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам мэра, строительные работы идут по графику, и сейчас строители прокладывают первый участок второй линии метро. Протяженность работ составила 5,4 км, они будут проходить ориентировочно от улицы Фучика до улицы Сахарова.

Станции будут называться «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант», «Тулпар».

Также в Казани планируют провести метро до РКБ (Оренбургский тракт, 138). Эта станция, по словам мэра города, поможет снизить транспортную нагрузку.

Зарина Акбирова