Строительство четырех станций второй ветки казанского метро планируют сдать к 2027 году
Строительство четырех станций второй ветки казанского метро планируют сдать к 2027 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на мэра Казани Ильсура Метшина.
Строительство четырех станций второй ветки казанского метро планируют сдать к 2027 году
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По словам мэра, строительные работы идут по графику, и сейчас строители прокладывают первый участок второй линии метро. Протяженность работ составила 5,4 км, они будут проходить ориентировочно от улицы Фучика до улицы Сахарова.
Станции будут называться «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант», «Тулпар».
Также в Казани планируют провести метро до РКБ (Оренбургский тракт, 138). Эта станция, по словам мэра города, поможет снизить транспортную нагрузку.