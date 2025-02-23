Основной владелец автодилера «Экскурс» увеличил свои доли в компаниях холдинга

Константин Семериков, сын совладельца «Пермских терм» Алексея Семерикова и племянник бывшего директора «ЭР-Телекома» Андрея Семерикова, увеличил свои доли в компаниях автохолдинга «Экскурс». Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», Константин Семериков с 2022 года является основным владельцем «Экскурса». 19 февраля доли бизнесмена выросли в уставных капиталах организаций «Экскурс-Автомобили», «Экскурс-Авто», «Элит Мобайл».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В ООО «Экскурс Автомобили» доля господина Семерикова увеличилась с 43,74% до 63,1%, в ООО «Экскурс-Авто» с 61,67% до 90%. В ООО «Элит Мобайл» предприниматель контролирует вместо 62% уже 90%. Увеличение произошло за счет роста уставного капитала ООО. Бизнес-партнерами Константина Семерикова являются Михаил Кудряшов, Максим Дуленцов и Андрей Неволин, доли которого сократились в перечисленных предприятиях.

В «Экскурсе» не стали комментировать изменения в уставных капиталах компаний группы.

Господин Семериков, помимо трех вышеуказанных компаний, является соучредителем других структур «Экскурса» - это ООО «Экскурс-драйв» (компания имеет дилерство Jetour и Avior), ООО «Фольсваген Центр Сервис» (техобслуживание и ремонт авто), ООО «Автодиджитал» (розничная торговля легковым автотранспортом в специализированных магазинах) и ООО «Капитал-Консалтинг» (вспомогательная деятельность в сфере страхования и пенсионного обеспечения).

Группа «Экскурс» ранее продавала автомобильные бренды Volkswagen, Skoda и Chevrolet, но после ухода этих концернов из России в 2022 году стала получать дилерства китайских авто. Сейчас компания продает машины из Поднебесной Chery, Omoda, Jaecoo, FAW, Jetta, Volkswagen и Scoda и машины с пробегом. Недавно автомобильный холдинг получил дилерства брендов Jetour и коммерческого транспорта Avior.