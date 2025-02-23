Врио канцлера Австрии Шалленберг объявил о завершении политической карьеры

Глава МИД Австрии и врио канцлера страны Александер Шалленберг сообщил, что уходит из политики и не войдет в состав нового правительства. Он добавил, что еще в начале недели сказал о решении лидеру Австрийской народной партии Кристиану Штокеру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elisabeth Mandl / Reuters Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

«После почти шести лет работы в качестве члена федерального правительства Австрии я решил, что настало время перемен. Это решение не пришло внезапно. Это хорошо обдуманное решение, которое зрело во мне с начала года»,— написал Александер Шалленберг в соцсети X.

4 января бывший канцлер Австрии Карл Нехаммер ушел в отставку после неудачных переговоров по формированию коалиционного правительства. Исполняющим обязанности стал Александр Шалленберг, сохранив за собой пост главы МИД. Полномочия господина Шалленберга в качестве врио канцлера рассчитаны до момента, пока не будет сформировано новое правительство.

Подробнее — в материале «Ъ» «Австрия не нашла себе подходящего кабинета».