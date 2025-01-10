Глава МИД Австрии Шалленберг возглавил временное правительство

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг вступил в должность исполняющего обязанности канцлера страны по решению президента Александра Ван дер Беллена. При этом он продолжит возглавлять внешнеполитическое ведомство. Он пробудет на посту канцлера, пока не будет сформировано новое коалиционное правительство с крайне правой Австрийской партией свободы (FPO).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шалленберг

Фото: Elisabeth Mandl, Reuters Александр Шалленберг

Фото: Elisabeth Mandl, Reuters

«После отставки предыдущего канцлера Карла Нехаммера 10 января 2025 года федеральный президент Александр Ван дер Беллен поручил министру иностранных дел Александру Шалленбергу продолжить управление Федеральной канцелярией и председательствовать во временном федеральном правительстве»,— говорится на сайте канцелярии австрийского президента.

Александр Шалленберг, занимавший пост канцлера Австрии несколько недель в 2021 году, отказался войти в новый состав правительства, если его возглавит лидер FPO Герберт Кикль. Именно ему — стороннику ужесточения миграционного законодательства и критику политики ЕС — поручено сформировать правящую коалицию. Переговоры ведутся с Австрийской народной партией (OVP), которая утратила лидерство по итогам сентябрьских парламентских выборов.

Накануне в Вене и других австрийских городах прошли демонстрации с участием десятков тысяч человек, выступающих против прихода к власти крайне правых. Изначально OVP планировала не допустить FPO к коалиционному правительству, но переговоры с социал-демократами и либеральной NEOS провалились. В связи с этим Карл Нехаммер покинул пост канцлера и лидера Австрийской народной партии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Свобода выбора привела к выбору Партии свободы».

Лусине Баласян