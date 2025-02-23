Трамп: США требуют от Украины «все, что можно получить»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон требует от Киева редкоземельные металлы, нефть и «все, что мы можем получить». По его словам, администрация экс-президента Джо Байдена выделила Украине $350 млрд и не получила ничего обратно.

«Я хочу, чтобы они дали нам что-нибудь на все те деньги, которые мы отправили. И я собираюсь попытаться покончить с войной, и я собираюсь попытаться покончить со всеми этими смертями. Поэтому мы просим редкоземельные металлы и нефть, все, что мы можем получить»,— сказал Дональд Трамп на конференции консерваторов CPAC (запись опубликована на YouTube-канале Fox News).

Как добавил президент США, Евросоюз предоставлял Украине помощь в виде кредита и получает выделенные деньги обратно. Он также заявил, что Вашингтон и Киев близки к заключению сделки по полезным ископаемым.

Согласно условиям сделки, Украина должна предоставить США доступ к своим полезным ископаемым. Взамен страна получит гарантии безопасности. Ранее Дональд Трамп оценивал обязательства Киева перед Вашингтоном в $400-500 млрд.

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