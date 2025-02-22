Церковь на территории бывшего СИЗО «Кресты» в Петербурге передадут РПЦ

Церковь святого Александра Невского, которая находится на территории бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге, передадут Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Дом.РФ», которому принадлежала бывшая тюрьма.

По словам руководителя сектора коммуникаций Петербургской митрополии РПЦ Наталья Родоманова, процесс передачи храма потребует времени, точные сроки неизвестны Она уточнила, что церковь продолжает работать, и там еженедельно проводят богослужения.

«Кресты» — одна из самых известных тюрем России. Она была построена в 1884–1889 годах по проекту архитектора Антония Томишко. В ней отбывали заключение революционер Лев Троцкий, поэты Иосиф Бродский, Даниил Хармс, Николай Заболоцкий, будущий маршал Константин Рокоссовский, историк Лев Гумилев.

О планах продать на торгах бывшую петербургскую тюрьму стало известно осенью 2022 года. В мае 2023-го СИЗО передали акционерному обществу «Дом.РФ», который выставил объект на аукцион. Лот включал участки площадью 3,9 га, а также здания и сооружения площадью 41,2 тыс. кв. м. Помимо церкви в лот не включили действующее общежитие для сотрудников ФСИН.

Аукцион выиграл холдинг КВС. Часть купленных сооружений входит в состав выявленного объекта культурного наследия, и новый собственник будет обязан выполнять требования по его содержанию.

Подробности — в материале «Ъ-Спб» «Во те "Кресты"!».