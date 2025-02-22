Над двумя регионами сбили два беспилотника

Минобороны России заявило, что в ночь на 22 февраля силы ПВО сбили два беспилотника. Первый был уничтожен над Ростовской областью, второй — над Воронежской.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений в регионе нет. Власти Воронежской области о последствиях атаки не отчитывались.

Ранее опасность атаки БПЛА объявляли в Самарской и Тульской областях, а также Татарстане. Росавиация сообщала, что аэропорты Казани и Нижнекамска приостановили работу.