Минобороны Белоруссии: ядерное оружие повышает значимость страны

Ядерное оружие, размещенное в Белоруссии, делает «абсолютно бесперспективным разговор со страной с позиции силы», заявил глава Минобороны страны Виктор Хренин. Он добавил, такое оружие «значимо повышает силу и потенциал» страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство обороны Республики Беларусь Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

«Мы это делаем не для того, чтобы кого-то пугать, мы это делаем, чтобы с нами не разговаривали с позиции силы»,— сказал министр на церемонии, посвященной Дню защитников Отечества и ВС республики (цитата по пресс-службе Минобороны).

Господин Хренин отметил роль России в модернизации белорусского вооружения. По его словам, сотрудничество оборонных ведомств является «высочайшим уровнем взаимодействия братских государств». Виктор Хренин напомнил, что в будущем на территории Белоруссии может быть размещен баллистический комплекс «Орешник», который министр назвал оружием будущего.

В декабре президент России Владимир Путин назвал возможным размещение в Белоруссии «Орешника» во второй половине 2025 года. Тогда господин Путин заявил, что ракеты будут входить в комплекс ракетных войск стратегического назначения вооруженных сил РФ, но определять цели ударов будет Минск. «Орешник» не является ядерным оружием, однако, как заявлял российский президент, массированный удар «Орешником» сопоставим с ударом ядерного оружия.

Подробнее о белорусском вооружении читайте в материале «Ъ» «Комплексы полноценности средней дальности».