Мирра Андреева станет первой ракеткой России по итогам турнира в Дубае

17-летняя российская спортсменка Мирра Андреева впервые в карьере вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в категории 1000. В понедельник теннисистка станет первой ракеткой России в рейтинге WTA, обойдя Дарью Касаткину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева

Фото: Amr Alfiky / Reuters Мирра Андреева

Фото: Amr Alfiky / Reuters

В полуфинале турнира, состоявшемся в Дубае сегодня, Андреева обыграла представляющую Казахстан Елену Рыбакину. Игра продлилась 2 часа 15 минут и завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Андреева стала самой молодой теннисисткой, которая вышла в финал турнира в категории 1000. Призовой фонд турнира составляет $3,7 млн.

Подробнее о теннисистке — в материале «Ъ» «Мирра Андреева расширила победную коллекцию».