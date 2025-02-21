Переговоры Путина и Трампа заинтересовали и успокоили россиян

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, по мнению россиян, стал одним из двух главных событий прошлой недели, сравнявшись с традиционно лидирующей в этом рейтинге специальной военной операцией (СВО). Это следует из данных еженедельного всероссийского опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Самым интересным событием недели разговор двух глав государств назвали 20% участников опроса, проходившего с 14 по 16 февраля (всего было опрошено 1500 человек в 51 субъекте РФ). Такая же доля опрошенных так или иначе упоминала события, связанные с СВО. На третьем месте с большим отрывом оказались «высказывания и действия Дональда Трампа», о которых вспомнили 3% респондентов.

Напомним, что первый после возвращения господина Трампа в Белый дом телефонный разговор двух президентов состоялся 12 февраля. Организованная по его итогам встреча американской и российской делегаций в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходила уже после опроса, 18 февраля.

На рейтинги Владимира Путина, по данным ФОМ, потепление в российско-американских отношениях пока не повлияло: показатели доверия и одобрения его работы остались на уровне 80%. В то же время ВЦИОМ в своем еженедельном исследовании зафиксировал небольшой прирост: уровень одобрения деятельности президента повысился за неделю с 75,5% до 76,2%, а рейтинг доверия — с 78,3% до 79,5% (оба показателя — максимальные с начала 2025 года).

Кроме того, по итогам прошлой недели несколько улучшилось настроение россиян в целом: 55% опрошенных ФОМ (против 53% неделей ранее) заявили, что среди их «родных, друзей, коллег, знакомых» преобладает спокойное настроение, а 38% (вместо 40%) — что тревожное. Любопытно, что предыдущий максимум спокойствия с аналогичными цифрами (55% на 38%) отмечался в середине ноября 2024 года, вскоре после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Божена Иванова