Путин разрешил сделки с принадлежащими иностранцам акциями «Россетей»

Президент России Владимир Путин разрешил совершать сделки с акциями «ФСК--Россетей» (MOEX: FEES), держателями которых являются резиденты недружественных стран. Решение касается и дочерних предприятий компании, следует из указа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Также разрешаются сделки, предполагающие конвертацию акций при их реорганизации. Решение принято в рамках указа президента о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах из-за недружественных действий некоторых иностранных государств и международных организаций.

Летом 2022 года Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий сделки с долями иностранцев из недружественных стран в российских банках и стратегических предприятиях. В документе указывалось, что все сделки, совершенные в обход приказа, будут признаваться недействительными. В октябре 2022 года президент утвердил список из 45 банков, которым было запрещено совершать такие сделки без наличия специального разрешения президента.