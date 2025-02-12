В Новороссийске определили инфраструктуру будущего курорта «Абрау»

Под Новороссийском построят новый курорт «Абрау», который сможет принимать круглогодично порядка 1 млн туристов, сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

Проект рассчитан до 2030 года. За это время в России появятся 10 современных отелей и круглогодичных курортов. Среди них «Новая Анапа» — мини-город рядом с Анапой и «Курорт Абрау», строительство которых запланировано в Краснодарском крае в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«На территории села Абрау-Дюрсо и его окрестностей запланировано обустроить современный курорт, который сможет принимать круглогодично порядка 1 млн туристов»,— рассказала начальник управления курортов и туризма Новороссийска Лариса Григорьян.

На первом этапе планируется создать туристско-рекреационный кластер на берегу озера Абрау, реконструировать 302 номера, оборудовать детское игровое пространство, воссоздать торгово-административный комплекс «Старый город». Объем финансирования – 8,6 млрд руб.

На втором этапе строительства курорта оборудуют еще 291 номера, клинику долголетия, аквакомплекс, спортивно-развлекательный комплекс «Активити-парк». Объем финансирования превысит 11 млрд руб.

Создание нового курорт в Абрау-Дюрсо стало возможным в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал».

Алена Воробьева