Подводный кабель поврежден в шведской экономической зоне Балтийского моря

В Балтийском море у острова Готланд обнаружили новый разрыв подводного кабеля, рассказал газете SVT Nyheter источник в шведской береговой охране. Судя по расположению, речь идет о кабеле C-Lion 1 между Финляндией и Германией. Повреждение произошло в исключительной экономической зоне Швеции. Точное время происшествия не установлено.

«Предварительное расследование по факту саботажа было начато для того, чтобы полиция могла получить доступ к инструментам, необходимым для выяснения того, что произошло»,— отметил представитель национального медиацентра полиции Матиас Рутегард в интервью SVT Nyheter.

В беседе с агентством Reuters владеющая кабелем компания Cinia уточнила, что он поврежден незначительно и это не повлияет на работу каналов связи.

Это уже третий случай разрыва подводного кабеля Cinia C-Lion 1. В ноябре и декабре 2024 году из-за повреждений его полностью отключали. В конце декабря был также поврежден подводный кабель электропередачи Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, а с ним — четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. 7 февраля «Ростелеком» сообщал о повреждении своего кабеля в Финском заливе. Как утверждалось, это произошло из-за внешнего воздействия.

Подробнее о происшествиях — в материале «Ъ» «НАТО встает на стражу балтийского дна».